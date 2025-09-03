Terrabolistas: Comentaristas analisam decisão e pedem casa cheia: ‘?? bom para o futebol feminino’

O Campeonato Brasileiro Feminino terá a decisão entre Cruzeiro e Corinthians, nos dias 7 e 14 de setembro. O primeiro jogo será disputado em Belo Horizonte, e a grande final em São Paulo.

Os comentaristas do podcast “Terrabolistas” ressaltam que será um grande confronto e esperam casa cheia nas duas partidas, o que seria positivo para o futebol feminino.

“Vai ser um jogão de bola, lembrando que já tem data das finais, dia 7 e 14 de setembro. Primeiro jogo em Minas e o segundo jogo em Casa. Em casa as Brabas, a Arena vai estar lotada, eu espero dois bons jogos. Com casa cheia, isso é bom para o futebol feminino”, ressaltou o apresentador Dário Vasconcelos.

Vale destacar que as duas equipes já estão classificadas para a Copa Libertadores Feminina de 2026, por serem finalistas do Campeonato Brasileiro.