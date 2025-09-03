Promessa do Lyon morre em ataque envolvendo colega de base de 13 anos

O futebol francês — especialmente o Lyon — passa por um momento de forte comoção após a morte de Chems Z., meio-campista de apenas 16 anos. Esfaqueado na noite de domingo (31) durante um passeio em Caluire-et-Cuire, subúrbio ao norte da cidade, o jovem chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime, segundo a polícia local, é um colega de 13 anos que também integrava a formação do clube.

Chems sofreu ferimentos na parte superior do corpo e, mesmo após atendimento de emergência, não resistiu aos ferimentos no hospital. O jovem vem recebendo uma série de homenagens desde domingo.

A imprensa francesa confirmou que o adolescente de 13 anos acabou detido logo após o crime e acusado de homicídio. De acordo com as autoridades locais, o caso não guarda qualquer relação com drogas ou redes criminosas. A identidade do jovem permanece em sigilo, haja vista que se trata de um menor de idade.

Mobilização local

O caso causou mobilização imediata, e o prefeito de Caluire, Bastien Joint, cobrou mais firmeza da população nas reações a casos dessa natureza.

“Simplesmente devido a um conflito pessoal que se descontrolou. A sociedade deve reagir e deixar de desviar o olhar, permanecendo passiva perante tais acontecimentos, para que uma discussão nunca mais leve à morte de uma criança”, disse.

Na manhã seguinte ao crime, moradores ergueram cartazes em memória de Chems — lembrado como promessa de enorme talento. O local do ataque também amanheceu com mensagens de luto e fotografias da vítima.

“Nossa comunidade está abalada por um drama terrível. Estamos todos de luto ao lado da família”, completou o prefeito.

A tragédia também reverberou bastante na mídia nacional, com amplos debates sobre segurança e acompanhamento psicológico de atletas em formação. Entende-se que o caso expõe uma ferida além do esporte: o convívio de jovens em ambiente de alta competitividade, sem preparo suficiente para lidar com pressões emocionais.

O episódio também reforça o alerta às autoridades francesas sobre a necessidade de ações preventivas que unam escola, clubes e famílias.

Impacto no Lyon

O Olympique Lyonnais não se pronunciou oficialmente até a manhã desta quarta-feira (03), mas dirigentes manifestaram solidariedade à família. Chems era tratado internamente como uma das principais apostas da base, acumulando convocações para jogos de destaque da categoria.

Sua morte interrompeu uma trajetória que despertava expectativa entre torcedores e profissionais do clube.

