Corinthians encerra janela com transfer ban e apenas dois reforços no ano

O Corinthians encerrou a janela de transferências sem conseguir derrubar o “transfer ban” imposto pela Fifa em 12 de agosto. Dessa forma, o clube termina a temporada 2025 com apenas dois reforços oficiais: o lateral-esquerdo Angileri, contratado em fevereiro, e o atacante Vitinho, registrado um dia antes da sanção.

No papel, houve ainda a compra do zagueiro Cacá, que atuou em 2024 emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão. A aquisição foi obrigatória, já que estava prevista em contrato em caso de metas cumpridas. Contudo, até mesmo o técnico Dorival Júnior, crítico da falta de reforços, mostrou certa ”aceitação”.

“Eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta. Tenho que aprender a conviver. O nosso elenco é enxuto e precisaremos improvisar ao longo da competição”, disse o treinador, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

O bloqueio da Fifa foi aplicado por causa de uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna, pela compra do zagueiro Félix Torres. Com juros, o débito já chega a cerca de R$ 40 milhões. O clube tentou recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas não obteve sucesso.

Mesmo assim, o departamento de futebol chegou a negociar com quatro jogadores, entre eles o atacante Agustín Anello, do Boston River-URU, acreditando até a semana passada que poderia reverter a punição.

O presidente Osmar Stábile, eleito recentemente após ocupar o cargo interinamente, apresentou propostas ao Santos Laguna, incluindo a mais recente: pagamento de 70% à vista e o restante em duas parcelas. O clube mexicano, porém, recusou, alegando desconfiança na diretoria corintiana.

Corinthians espera mais cobranças em breve

A situação não se limita ao Laguna. O Talleres-ARG, que vendeu o meia Rodrigo Garro em 2024, cobra US$ 4,3 milhões (R$ 23,3 milhões) e sequer abriu negociação com o Corinthians. O caso também tramita na CAS e pode estender o período de punição.

Além disso, o clube enfrenta outros processos: Matías Rojas, que cobra R$ 40 milhões e o Shakhtar Donetsk, que exige €1 milhão (R$ 6,3 milhões) por dívida no empréstimo de Maycon.

Com o transfer ban válido por três janelas, o Corinthians precisa resolver os passivos na CAS e nos tribunais esportivos para evitar prolongar ainda mais o bloqueio e seguir limitado em reforços.

