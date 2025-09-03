Ancelotti exalta clima na Seleção e comenta ausência de Neymar: ‘Decisão técnica’

“O centro de treinamento é bom muto bem organizado. Os jogadores aproveitam da possibilidade que tem de ficar juntos no tempo que passam aqui. O ambiente da equipe nacional é diferente do que há dentro de um clube. Eles falam todos o mesmo idioma, têm a mesma cultura, então creio é muito mais fácil um bom ambiente em uma equipe nacional que em um clube. Aproveito para passar tempo com quem conheço menos, falar com eles para tentar conhecer um pouco mais as pessoas. Nesse sentido é um ambiente muito positivo, e estou muito contente com esse ambiente e todos. Nessa convocação, temos jogadores novos e estou contente com eles… trabalham bem, estão focados no trabalho. É um ambiente positivo. A ideia é ser capaz de ter esse ambiente até a Copa do Mundo”.

Além disso, o treinador também comentou da expectativa de comandar o Brasil pela primeira vez no Maracanã. Aliás, vale lembrar que este será o último jogo da Seleção diante de seu torcedor, antes da Copa.

“Para mim é uma nova experiência muito bonita a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações. O jogo… eu espero o máximo, que a equipe jogue bem, que tome confiança, que tem uma boa atitude, intensidade no jogo. É o caminho que queremos correr até o Mundial”, completou.

Veja outras respostas do treinador:

Estêvão

“Sim. Creio que o futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro, como meia. O futebol está com mais extremos, fortes, rápidos, esse tipo de jogador. O Estêvao tem muita qualidade e pode jogar também por dentro. Como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli, também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno”.

Preparação

“Bom, saímos do jogo contra o Paraguai muito satisfeitos. Penso que a equipe jogou muito bem, teve uma boa atitude no campo, tanto defensiva quanto ofensiva. Teve intensidade. Mas queremos isso no jogo de amanhã, sermos intenso e fortes defensivamente. Queremos fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Acho que podemos repetir o jogo contra o Paraguai para torcida ficar contente com o nosso jogo. No treino, tivemos quatro atacantes e a ideia é não mudar muito para o jogo contra o Chile. Não vou colocar muitos atacantes também para não perder o equilíbrio e conseguirmos defender bem”.

João Pedro

“(João Pedro) joga de centroavante. No último jogo do Chelsea, jogou como número 10. Mas essas coisas são boas para ele, que pode jogar como 10 ou centroavante. No jogo de amanhã joga como centroavante. Atrás dele, vamos ver. Temos que pensar que vou ter. Pode ser Raphinha também”.

Cortes

“Porque na convocação já estavam Douglas Santos e Caio Henrique, jogadores novos que queria conhecer. Então não precisávamos de outro lateral-esquerdo. Creio que todas as posições estavam bem cobertas. Não precisamos pensar em outro jogador. Também porque quando você treina, em número, para treinar bem são 20 + 3. Hoje somos 24 jogadores treinando. Um você tem que manejar a posição. A ideia é sempre ter 20 jogadores mais três goleiros”.

