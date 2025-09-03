Argentina x Venezuela, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Líder das Eliminatórias, com 35 pontos e garantida na Copa do Mundo, a Argentina se despede da torcida nestas Eliminatórias Sul-Americama, contra a Venezuela. Nesta quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, Messi também pode fazer o seu adeus diante da “hinchada” local. A Vinho Tinto, por sua vez, está em sétimo lugar, com 18 pontos, colocação que a colocaria na repescagem para ir aos Estados Unidos, México e Canadá em 2026.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 19h. Ricardo Froede tem o poder do microfone e narra a peleja. Thiago Hugolini garante os comentários da partida, enquanto Christopher Henrique dá conta das reportagens.

