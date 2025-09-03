Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes contra o Chile

A Seleção Brasileira terá novamente um estilo ousado e ofensivo no duelo desta quinta-feira (04/9), às 21h30, diante do Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva concedida na Granja Comary nesta quarta-feira (03/9), o técnico Carlo Ancelotti confirmou que manterá o esquema com quatro atacantes, repetindo a formação utilizada contra o Paraguai na última Data Fifa.

Segundo o italiano, a ideia é equilibrar intensidade ofensiva e solidez defensiva. No treino de terça-feira, o treinador montou o ataque com Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã, jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, avaliou.

A escalação deve ter Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli.

Contudo, apesar do peso ofensivo, Ancelotti frisou que não abrirá mão da segurança defensiva.

“Ontem eu testei quatro atacantes no treino, é a ideia, jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem”, completou o treinador.

Ancelotti explica escolha por João Pedro e Estêvão

Além disso, o técnico também detalhou como pretende utilizar João Pedro, atacante do Brighton, que pode atuar em mais de uma função.

“Ele pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também”, explicou.

Aliás, outro destaque foi Estêvão, que Ancelotti fez questão de elogiar sua versatilidade e estilo.

“Creio que o futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro, como meia. O futebol está com mais extremos, fortes, rápidos, esse tipo de jogador. O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro, como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno”, finalizou.

Caminho até a Copa

Assim, com 25 pontos, o Brasil ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, atrás do Equador no saldo de gols. A Argentina, líder com 35, já garantiu a ponta da tabela. Após enfrentar o Chile, lanterna da competição, a Seleção encerra sua participação visitando a Bolívia, no dia 9, em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude.

