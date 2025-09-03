Paquetá escapa de suspensão, mas pode ser multado em quantia milionária na Inglaterra

Lucas Paquetá deverá arcar com multa de R$ 1 milhão nos próximos dias após caso de apostas - (crédito: Foto: Dan Istitene/Getty Images)

A investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) ao meia Lucas Paquetá, por suspeita de manipulação de resultados em jogos da Premier League, ainda pode render prejuízos ao jogador mesmo após concluída. Apesar de absolvido, a tendência é que o brasileiro não saia ileso do processo e assuma uma multa milionária já nos próximos dias.

Acusado de receber cartões amarelos de forma deliberada para favorecer apostas na Ilha de Paquetá, local onde nasceu, o meia do West Ham acabou absolvido da denúncia mais grave. A Comissão Reguladora concluiu que não havia provas suficientes para sustentar a denúncia e, com isso, inocentaram-no em julho.

Em contrapartida, a FA comprovou que o atleta descumpriu a Regra F3 do processo — que exige o dever de responder perguntas e fornecer informações durante as apurações. A entidade entende que o brasileiro dificultou o trabalho dos investigadores ao não entregar provas solicitadas.

Multa milionária

A FA entende que o meia causou interferência no caso ao alegar que havia trocado de celular e descartado o anterior, solicitado pela entidade. Agora, a federação pressiona pela aplicação de uma multa estimada em 150 mil libras (cerca de R$ 1 milhão). A sensação deve ser confirmada nos próximos dias.

Além disso, a multa poderá vir acompanhada da cobrança dos custos do processo, que ultrapassam R$ 7 milhões em honorários advocatícios. O valor total, porém, dependerá da decisão final da federação inglesa.

Danos à carreira e volta por cima

Mesmo com a inocência reconhecida na acusação mais grave, o meia ainda lida com o peso simbólico da investigação por má conduta. O processo deixou sequelas profundas à carreira do brasileiro, que, inclusive, estava na mira do City à época do início do julgamento.

O Manchester City de Pep Guardiola ainda estava no centro do protagonismo europeu quando demonstrou interesse no brasileiro. O meia, então, viu ruir uma transferência estimada em 85 milhões de libras para figurar na lista de infratores da FA.

Dono do passe do jogador, o West Ham também lidava com expectativas acerca do resultado final do julgamento. Isso porque refere-se a um dos destaques do atual elenco, com três gols na temporada. O clube inglês inclusive recusou uma proposta recente pelo atleta.

O Aston Villa decidiu aproveitar a indefinição dos próximos passos na carreira do craque para fazer uma oferta de 47 milhões de libras pelo jogador. Os ingleses, porém, recusaram e reiteram que só vão abrir conversas a partir de cifras de 50 milhões de libras. O vínculo do meia com o West Ham tem vigência até junho de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Paquetá volta à Seleção Brasileira

Paralelamente, o meia revive o prazer de defender a Amarelinha após um período afastado devido às investigações. Carlo Ancelotti convocou o camisa 10 para os jogos contra Chile e Bolívia, dias 04 e 09 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Além disso, a CBF o homenageou nesta semana ao lado de Casemiro, Marquinhos e Richarlison. O quarteto recebeu uma camisa especial pela marca de mais de 50 partidas disputadas com a amarelinha.

