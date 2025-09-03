Brasil x Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

O Brasil chega ao Maracanã para enfrentar o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Terceira colocada, com 25 pontos, a Seleção já está classificada. Joga, portanto, sem pressão, na estreia do técnico Carlo Ancelotti no místico estádio. Já os andinos estão na última posição, com dez pontos. A Roja cumpre tabela, sem nenhuma chance de disputar o Mundial.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 20h30. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, está confirmado na narração. João Miguel Lotufo assume a bronca nos comentários. Já a reportagem fica sob a responsabilidade do intrépido Guto Monte Ablas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.