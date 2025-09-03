Entenda as exigências que afastaram Marcos Leonardo do São Paulo

O São Paulo encerrou a janela de transferências frustrado com o desfecho da negociação por Marcos Leonardo. O clube manteve conversas com o Al Hilal até a noite desta terça-feira (2), mas, a menos de duas horas do prazo final para registros no futebol brasileiro, reconheceu que não havia mais condições de atender às exigências financeiras dos sauditas.

A diretoria tricolor chegou a montar um verdadeiro plantão no CT da Barra Funda, com todos os departamentos prontos para formalizar a inscrição do atacante caso o “sim” viesse. No entanto, o Al Hilal pediu cifras consideradas inalcançáveis pelo clube paulista, forçando a desistência.

Marcos Leonardo, por sua vez, fez o possível para viabilizar a transferência. O atacante abriu mão de valores, recusou propostas que agradavam mais ao clube árabe e demonstrou de forma clara sua preferência pelo Morumbis. Mesmo assim, os esforços não foram suficientes para convencer os dirigentes sauditas.

Foram 24 horas intensas de tratativas, com sucessivas reuniões, propostas reformuladas e momentos de otimismo e pessimismo. O São Paulo sabia das dificuldades desde o início, mas manteve a esperança pela insistência do jogador. Contudo, as exigências e os constantes ”pedidos de tempo” do Al-Hilal começaram a ficar insustentáveis.

O Al Hilal chegou a pedir mais tempo para analisar a última proposta, mas, diante das condições impostas, o São Paulo não teve alternativa senão se retirar das conversas. Assim, terminou a novela que mobilizou diretoria, atleta e torcida e que deixa um sentimento de sonho interrompido no Morumbis.

