Santos fecha janela com oito reforços e completa ‘reformulação’

O Santos encerrou nesta terça-feira (2) o ciclo de contratações da janela de meio de ano e finalizou um processo de reformulação do elenco conduzido pelo executivo Alexandre Mattos. Ao todo, oito reforços foram confirmados e já estão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada.

O gol foi o único ponto do time sem mudanças. Já a defesa recebeu reforços de peso. Afinal, os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte foram oficializados no último dia de janela para fortalecer o setor que ainda conta com Luan Peres, João Basso e o jovem Luisão. O veterano Gil, destaque na campanha da Série B, rescindiu contrato e deve deixar o clube em breve, enquanto a situação de Zé Ivaldo segue indefinida.

No meio-campo, Victor Hugo chega para suprir a saída do capitão Diego Pituca, que voltou ao Japão. A lateral direita, considerada uma das maiores carências do elenco, ganhou duas peças: Igor Vinícius e Mayke, agora titulares após a saída de Leo Godoy. JP Chermont perdeu espaço, e Aderlan foi para o Sport, abrindo caminho para a reorganização do setor.

O ataque também passou por mudanças significativas. Lautaro Díaz chegou por empréstimo para suprir a saída de Luca Meirelles, vendido ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros, e de Deivid Washington, que retornou ao Chelsea. Já Caballero, única contratação em definitivo para a linha de frente, já vem ganhando espaço. O paraguaio traz experiência e velocidade, algo que a base ainda não conseguiu oferecer em nível suficiente.

No meio defensivo, Willian Arão acabou sendo outro nome agregado ao grupo, embora ainda busque ritmo físico para disputar espaço com Tomás Rincón e João Schmidt.

‘Folego financeiro’ nos últimos dias

Mesmo pressionado pelas finanças, o Santos priorizou investimentos em três nomes: Caballero, Frías e Duarte. Aliás, as negociações aconteceram através de receitas recentes. Especialmente pela venda de Luca Meirelles e o valor de mais-valia recebido pela transferência de Wesley Patati ao futebol holandês.

Assim, com a chegada dos reforços, Vojvoda ganha opções para montar um time mais equilibrado e competitivo, capaz de evitar nova luta contra o rebaixamento. A missão agora é transformar as movimentações de mercado em resultados dentro de campo.

