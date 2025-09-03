Raúl entra na mira do Bayer Leverkusen para substituir técnico Ten Hag

Além disso, Edin Terzic, que comandou o Borussia Dortmund na última temporada, e Marco Rose, ex-técnico do RB Leipzig, também brigam pela vaga. Essas informações são de publicações da imprensa espanhola.

Raúl, por sua vez, tem prestígio no futebol alemão. Afinal, atuou no país entre 2010 e 2012 com a camisa do Schalke 04. Por lá, deixou ótima impressão ao ajudar a colocar a equipe pela primeira vez em uma semifinal da Champions League, em 2011.

Ele, portanto, iniciou a carreira de técnico no Real Madrid Castilla. Contudo, ainda não aceitou um grande desafio em clubes europeus, fora da base do time merengue . Por lá, conquistou a UEFA Youth League, título inédito na história do clube.

