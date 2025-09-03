Uruguai x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Na porta da Copa do Mundo de 2026, o Uruguai recebe o Peru, nesta quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela rodada 17 das Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial. Os celestes somam 24 pontos e estão em quarto lugar. Precisam de um empate para carimbar o passaporte para Estados Unidos, Canadá e México. Já os andinos estão em penúltimo, com 12. Assim, só podem alcançar a repescagem se triunfarem nas duas jornadas finais, com Venezuela e Bolívia não pontuando mais. Situação, portanto, delicadíssima.

Onde assistir?

O SporTV transmite o embate.

Como chega o Uruguai?

O técnico Marcelo Bielsa não contará com dois jogadores: o lateral-esquerdo Maxi Araújo, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, e o zagueiro Giménez, que se recupera de um problema muscular. Sobre os conhecidos do futebol brasileiro, El Loco pode lançar Arrascaeta, do Flamengo, no meio, além de Piquerez, do Palmeiras, e Varela, também do Rubro-Negro, na defesa.

Como chega o Peru?

Franco-atirador contra os bicampeões mundiais, o Peru não terá o meia-campista Carillo, do Corinthians. O jogador se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Ainda no setor, Aquino, com problema muscular, é outro problema para a equipe do técnico Óscar Ibáñez.

URUGUAI x PERU

Rodada 17 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Data e hora: 4/9/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

URUGUAI: Mele; Varela, Giménez, Ronald Araújo e Piquerez; Ugarte, Betancur e Arrascaeta; Pellistri, Aguirre e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

PERU: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e López; Tapia, Aquino, Peña e Polo; Reyna e Flores. Técnico: Óscar Ibáñez

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (BRA) e Gabriel Chade (BRA)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

