Palmeiras quebra recorde de receitas e deve alcançar R$ 1,5 bilhão em 2025

Palmeiras se aproxima de novo recorde de arrecadação no ano

O Palmeiras vive a maior temporada financeira de sua história. Até julho, o clube arrecadou R$ 1,1 bilhão e já está prestes a superar a marca de 2024 inteiro, quando havia faturado R$ 1,2 bilhão ao longo do ano. A expectativa da diretoria é encerrar 2025 com cerca de R$ 1,5 bilhão em receitas.

O orçamento inicial previa R$ 1 bilhão em arrecadação para toda a temporada, mas o número acabou sendo ultrapassado ainda no meio do ano. Para os primeiros sete meses, a previsão era de R$ 649,3 milhões. O resultado real ficou 70% acima do projetado.

Contudo, dois fatores explicam a disparada: negociações de atletas e premiações esportivas. Até julho, o clube somou R$ 549,1 milhões em transferências, mais que o dobro dos R$ 257,8 milhões estimados. Com as movimentações de agosto e setembro, esse valor deve se aproximar dos R$ 700 milhões.

No campo esportivo, a diferença foi ainda mais expressiva. Afinal, as premiações renderam R$ 166,1 milhões, contra apenas R$ 6,8 milhões previstos no orçamento. O impacto se deve, principalmente, à participação no Mundial de Clubes, cujos valores da Fifa só foram divulgados após a elaboração do planejamento de 2025.

Além desses números, o Verdão também superou as projeções em bilheteria, direitos de transmissão, patrocínios, licenciamento, Allianz Parque, Timemania e até arrecadação social. A única exceção foi o programa Avanti, que arrecadou R$ 42,2 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 45,7 milhões projetados.

Palmeiras com superávit que impressiona

Mesmo com despesas acima do esperado, o superávit acumulado até julho impressiona: R$ 366,5 milhões, muito além dos R$ 5,8 milhões que constavam no orçamento.

O desempenho financeiro reforça a solidez administrativa do clube e dá fôlego para manter a competitividade dentro de campo e sustentar investimentos futuros.

