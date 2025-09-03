Web resgata romance, indiretas e polêmicas de atriz global com dupla da Seleção Brasileira

A vida pessoal de convocados para Seleção Brasileira sempre ganha atenção especial de torcedores e internautas às vésperas dos jogos da Canarinho. Desta vez, a web resgatou o passado da atriz Mel Maia com dois nomes selecionados por Carlo Ancelotti para os duelos contra Chile e Bolívia: João Pedro e Jean Lucas.

Os casos amorosos aconteceram em momentos próximos, mas com repercussões distintas. O namoro com o atacante do Chelsea, por exemplo, se tornou público e ficou marcado não só por aparições constantes nas redes como pela separação conturbada.

Já o breve envolvimento com meio-campista do Bahia sequer chegou a ganhar status de namoro. Ela, inclusive, negou o affair em algumas oportunidades à época, mas foi lembrado igualmente pelo público.

A relação com João Pedro

O namoro começou quando o atacante ainda atuava no Fluminense, em 2019. Com aparições públicas, inclusive na edição do Rock in Rio daquele ano, os pombinhos compartilhavam momentos nas redes sociais.

Segundo informações da época, o namoro começou a esfriar pouco depois da transferência do atleta para Watford, no início de 2020. A distância pesou, e os dois confirmaram o término por meio de farpas em seus respectivos perfis.

Mel Maia, por exemplo, publicou indiretas ao jogador em meio aos rumores de término. “A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você e esquece grandes momentos indo para a gandaia no mesmo dia”, escreveu.

A versão do jogador

Após a indireta, João Pedro também usou seu perfil nas redes sociais para dar sua versão sobre o caso. Ele desmentiu a declaração da atriz e disse que precisava se “proteger”.

“Não estive em gandaia nenhuma. Eu simplesmente fui na casa de um amigo, que ia fazer uma tatuagem. Como eu conheço o tatuador, fiz a ponte e ele me pediu que fosse com ele. Não gosto disso, mas tenho que me posicionar. Não fui para a gandaia e preciso me proteger também”.

A fila não demorou para andar para o jogador, que casou pouco tempo depois, em 2020, com a influenciadora Carol Assis. João Pedro tinha 18 anos e estava no início de sua vida na Inglaterra quando firmou união com a criadora de conteúdos. O matrimônio durou dois anos.

Convocado por Carlo Ancelotti em meio à grande fase, o atacante veio ao Brasil acompanhado da nova namorada. Ele estará à disposição do treinador no compromisso da Seleção no Maracanã, diante do Chile, nesta quinta-feira (04).

O breve romance com Jean Lucas

Já o envolvimento com Jean Lucas teve menos repercussão e ocorreu no fim de 2020, quando o jogador ainda defendia o Flamengo. A relação durou alguns meses e sequer chegou a ganhar status de namoro, em parte pela diferença de idade — na época, a atriz tinha 16 anos e o atleta, 22.

O volante chegou a publicar nas redes uma foto ao lado da atriz, com a legenda: “Minha gata”.

Seleção Brasileira e Data-Fifa

Carlo Ancelotti convocou a dupla para os compromissos contra Chile e Bolívia, nos dias 04 e 09 de setembro, pela última Data-Fifa oficial da temporada. Como mencionado, João Pedro chega à Canarinho em meio ao impactante início pelo Chelsea e bom desempenho no Mundial de Clubes.

Jean Lucas, por sua vez, ganhou a chance ao substituir Joelinton, do Newcastle — cortado por causa de uma lesão. Uma das novidades de Ancelotti, o meia mostrou-se orgulhoso com a oportunidade.

“Algo marcante, uma responsabilidade muito grande que estou carregando em representar o Nordeste e o Bahia. Mas sei que se continuar entregando no Bahia, performando bem, vou ter mais oportunidades. Também sei que o meio campo é recheado de jogadores”, disse em entrevista na Granja Comary.