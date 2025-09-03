InícioEsportes
FUTEBOL CARIOCA

Jair, do Vasco, se pronuncia após grave lesão: "Nos veremos em breve"

Jair vivia um bom momento na temporada, mas se lesionou pelo Vasco da Gama

Jair vivia um bom momento na temporada, mas se lesionou pelo Vasco da Gama - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)
O volante Jair se pronunciou após receber o diagnóstico da lesão que deve tirá-lo dos gramados por cerca de um ano novamente. Assim, o volante pediu para que os torcedores não ataquem Aderlan, do Sport, por causa do lance, e agradeceu as mensagens de apoio.

“Novamente a temida lesão me afasta dos gramados. Planos serão adiados e novos desafios virão, mas darei o meu melhor mais uma vez, nessa recuperação e em todos obstáculos que vierem. Obrigado pelas mensagens de apoio! Seguirei confiando nos planos de Deus para minha vida. Nos veremos em breve! “Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos.” Provérbios 16:3”, disse.

 

 
O lateral da equipe pernambucana relatou que tem sofrido ameaças nas redes sociais. Ele ligou para o volante cruz-maltino e lhe desejou uma boa recuperação para voltar aos gramados mais forte.  Vegetti, Léo Jardim e Lucas Freitas foram os primeiros jogadores a comentar a publicação de Jair e darem força ao companheiro neste momento.

Esta foi a segunda lesão do atleta em menos de dois anos. Na ocasião, o meio-campista sofreu um carrinho de Aderlan ainda no primeiro tempo e levou a pior na disputa. Depois da jogada, Raphael Claus mandou o jogo seguir. Contudo, teve que paralisar a partida pelo Campeonato Brasileiro para o atendimento médico. Assim, o técnico Fernando Diniz teve que fazer a substituição e colocou Mateus Carvalho em campo.

 

Balde de água fria

Vale lembrar que o jogador vivia seu melhor momento na temporada. Afinal, ele participou de seis dos últimos sete jogos do time e estufou a rede contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O único em que não atuou (contra o Atlético-MG) foi por suspensão automática.

Por fim, o Vasco chegou aos 22 pontos, está na 15ª colocação e afastou a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento na rodada. Com a pausa da Data Fifa, o time só volta a campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, em 11 de setembro.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 03/09/2025 11:45 / atualizado em 03/09/2025 12:42
