São Paulo encaminha empréstimo de Patryck para time do Chipre

O São Paulo está muito próximo de acertar a saída do lateral-esquerdo Patryck. O Tricolor aceitou a proposta do Pafos, do Chipre, que prevê o pagamento de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo do jogador. O acordo ainda inclui uma cláusula de compra obrigatória de 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) caso determinadas metas sejam alcançadas. Restam apenas ajustes finais para a oficialização do negócio.

O Pafos, que nesta temporada disputou a fase preliminar da Champions League e tem o zagueiro David Luiz no elenco, já havia feito uma oferta inicial de 100 mil euros (R$ 634 mil) pelo empréstimo, com opção de compra de metade dos direitos ao fim do contrato. Na negociação avançada, a condição passou a ser obrigatória.

Além dos cipriotas, um clube dos Emirados Árabes Unidos também demonstrou interesse em Patryck. No entanto, a proposta árabe previa apenas o pagamento de 100 mil euros pelo empréstimo, sem possibilidade de compra definitiva. Aliás, este fator pesou bastante na decisão são-paulina.

Cria de Cotia, Patryck estreou pelo profissional em 2022 e soma 38 jogos com a camisa do São Paulo. Ao todo, ele distribuiu duas assistências, mas não marcou nenhum gol.

