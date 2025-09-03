Internacional confirma venda de Wesley para o Al-Rayyan

Wesley se despede do Internacional após passagem de quase dois anos - (crédito: Foto: Reprodução / X)

O Internacional comunicou, nesta quarta-feira (03), que o atacante Wesley não faz mais parte do elenco. Isso porque o Colorado anunciou a venda do jogador para o Al-Rayyan, do Qatar.

O jogador chegou ao Inter no início do ano passado cercado de de desconfiança pela passagem discreta no Cruzeiro. Ele teve performance surpreendente, pois se tornou titular absoluto ainda sob o comando de Eduardo Coudet. Posteriormente, já na era Roger Machado, ele aprimorou sua performance e terminou a temporada como um dos destaques da equipe. Afinal, ele foi o artilheiro do Internacional no Campeonato Brasileiro passado, com 11 gols.

Entretanto, neste ano não conseguiu ter êxito na missão de manter o nível de atuação de 2024. Até porque entrou em uma má fase até mesmo pela ausência de gols. A única vez que ele balançou as redes adversárias foi em duelo contra o Maracanã, pela Copa do Brasil.

Deste modo, o atacante é mais um atleta brasileiro que será comandado pelo técnico português Artur Jorge, campeão da Libertadores com o Botafogo.

Internacional se posiciona sobre venda do atacante

O clube se manifestou nas redes sociais para sinalizar a conclusão do negócio.

“O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, para a transferência em definitivo do atacante Wesley.

Pelo Colorado, o atleta disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu 6 assistências.

O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira”.

Wesley também confirmou sua saída com mensagem de despedida nas redes sociais.

Após quase dois anos, me despeço desse clube que marcou a minha vida e da minha família”, escreveu.

“Saio com um sentimento de carinho enorme pelo Sport Club Internacional. Dou adeus como jogador, mas saibam que esse clube ganhou uma nova família de torcedores. Muito obrigado, torcida e meus companheiros, pelo apoio em todos os momentos. Obrigado, meu Colorado.”

