Volante do Vasco desiste de atuar na Europa e assina com o Avaí

O Avaí movimentou o mercado no último dia de janela de transferências e ampliou a lista de reforços, que já contava com Del Piage e Guilherme Santos. Nesse sentido, entre os novos nomes, está o do volante Lucas Eduardo, que pertence ao Vasco até janeiro de 2027, e chega por empréstimo. A informação é do portal “ge”.

Antes desse acerto, o jovem, de 21 anos, havia recusado uma proposta de empréstimo do Olexandriya, da Ucrânia, vice-campeão nacional e classificado para a Conference League

No primeiro semestre, o atleta teve uma passagem pelo Cuiabá. Nesse sentido, ele fez uma única partida pelo Dourado, na vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, em 20 de abril. Na ocasião, entrou na etapa final e jogou por 25 minutos no Raulino de Oliveira. Depois, entrou na lista de relacionados para outros seis jogos, mas ficou no banco de reservas.