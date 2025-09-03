Volante do Vasco desiste de atuar na Europa e assina com o Avaí

O Avaí movimentou o mercado no último dia de janela de transferências e ampliou a lista de reforços, que já contava com Del Piage e Guilherme Santos. Nesse sentido, entre os novos nomes, está o do volante Lucas Eduardo, que pertence ao Vasco até janeiro de 2027, e chega por empréstimo. A informação é do portal “ge”.
Antes desse acerto, o jovem, de 21 anos, havia recusado uma proposta de empréstimo do Olexandriya, da Ucrânia, vice-campeão nacional e classificado para a Conference League
No primeiro semestre, o atleta teve uma passagem pelo Cuiabá. Nesse sentido, ele fez uma única partida pelo Dourado, na vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda, em 20 de abril. Na ocasião, entrou na etapa final e jogou por 25 minutos no Raulino de Oliveira. Depois, entrou na lista de relacionados para outros seis jogos, mas ficou no banco de reservas.
Sem chances efetivas no time dirigido pelo técnico Guto Ferreira, a diretoria cruz-maltina solicitou a volta do atleta. Cria das categorias de base do Vasco, Lucas Eduardo chegou a defender a equipe principal. Quando estava no sub-17, em 2021, recebeu convocação para a Seleção Brasileira da categoria.
Sua estreia pelo profissional ocorreu em 2023, após se destacar no sub-20. Assim, ao todo, foram quatro jogos, um deles pelo Campeonato Carioca de 2023. No ano seguinte, foram duas oportunidades e, em 2025, uma aparição.
Outro nome na área
O outro reforço é o atacante David Luiz, de 22 anos, que chega confirmado para a disputa da Copa SC. Ele pertence ao Falcon-SE e estava emprestado ao Lagarto-SE, onde disputou o Campeonato Sergipano e a Série D, única competição nacional em seu currículo. Em 2025, soma 24 jogos e seis gols.
Ainda não se sabe se os jovens integrarão o elenco profissional na Série B ou a Copa Santa Catarina, competição que a diretoria já afirmou que utilizará a base azurra. No campeonato nacional, o Leão ocupa a 12ª colocação da tabela, com 33 pontos, seis de distância para o G4. Por fim, na próxima rodada, o time encara o líder, Goiás, no domingo (7), às 20h30 (de Brasília), na Ressacada.
