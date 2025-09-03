Sampaoli chega em BH para assumir comando do Atlético Mineiro

De volta ao comando do Atlético Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli chegou em Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (3). Aliás, o treinador está na Cidade do Galo para participar da reapresentação do elenco às 16h.

Sampaoli estava sem clube após ser demitido pelo Rennes, da França, em janeiro deste ano e estava morando no Rio de Janeiro. Dessa forma, veio do Aeroporto Galeão em voo fretado após acertar com o Galo até o final de 2027.

O treinador, portanto, chega acompanhado de quatro membros da sua comissão técnica: Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente). Em declaração divulgada pelo Atlético, Sampaoli comemorou o acerto.

“Feliz por voltar aqui, agradecer pelo carinho das pessoas que se manifestaram na rede. Muita vontade e tomara que consigamos fazer o Galo muito maior”, disse.

Essa é a segunda passagem do treinador argentino pelo Galo. Em sua primeira passagem pelo Atlético, Sampaoli ajudou a construir o que se tornaria o time multicampeão na temporada seguinte. Além do título mineiro, o técnico levou o Galo ao terceiro lugar no Brasileirão 2020, terminando três pontos atrás do campeão mineiro. Ao todo, portanto, somou 44 partidas, sendo 24 vitórias, nove empates e 10 derrotas.

Assim, Sampaoli assume a vaga de Cuca, que foi demitido semana passada e chega com a missão de tentar recuperar a temporada do Atlético. O Galo tem 24 pontos no Campeonato Brasileiro, dois a mais que o Vitória, primeiro no Z-4. Além disso, perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0 para o Cruzeiro. Vale lembrar ainda, que o Atlético também está nas quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o Bolívar.

