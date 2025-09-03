Fortaleza busca técnico que consiga fechar a casinha e sair do Z4

Jair Ventura é uma das opções para o Fortaleza - (crédito: Foto: divulgação Avai)

A diretoria do Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva e já busca alternativas para a sequência da temporada, em que luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O novo comandante precisa resolver os problemas defensivos do Leão.

Em dez jogos sob o comando de Renato Paiva, o português venceu apenas uma partida e viu o time sofrer 17 gols. A diretoria avalia que precisa ajustar o sistema defensivo para sair do Z4. No total do Brasileirão, o Fortaleza sofreu 34 gols em 21 rodadas e acumula saldo negativo de 14. A pontuação também preocupa: só 15 pontos, sete a menos que o primeiro clube fora da zona.

VEJA: Com somente uma vitória em 10 jogos, Fortaleza demite Renato Paiva

O time acumula quatro derrotas seguidas no campeonato. Para o cargo, a diretoria observa dois nomes: Jair Ventura e Eduardo Baptista, ambos treinando equipes da Série B. Jair dirige o Avaí, que ocupa a 13ª colocação, enquanto Baptista luta pelo acesso no Criciúma, atual quarto colocado, com uma defesa que sofreu apenas 21 gols em 24 rodadas.

O elenco do Leão se reapresenta nesta quinta-feira (4). A próxima partida será contra o Vitória, no Castelão, pelo Brasileirão. Enquanto o novo técnico não chega, Léo Porto, treinador do Sub-20, comandará as atividades do time principal.

