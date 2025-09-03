Mansão luxuosa de Estêvão na Inglaterra atrai atenção e viraliza nas redes

Morando na Europa há menos de dois meses, o atacante Estêvão, do Chelsea, escolheu uma mansão luxuosa na Inglaterra. A nova residência do jogador, aliás, viralizou nas redes sociais.

Com um salário de mais de R$ 1 milhão por mês, o atacante optou por uma mansão localizada em uma das regiões mais seguras e exclusivas, próximo ao centro de treinamento do Chelsea. O aluguel de uma mansão nessa região pode variar entre 10 e 15 mil libras por mês, ou seja, equivalente a cerca de R$ 50 a 75 mil mensal.

A residência conta com vários quartos com suítes, sala de jogos moderna e um cinema privativo para Estêvão aproveitar os momentos de folga com amigos e família. Além disso, a mansão conta com uma área gourmet com churrasqueira e uma garagem subterrânea.

Visando manter o físico, o jogador optou por uma mansão com academia completa. O local também tem uma piscina interna aquecida e outra externa com borda infinita.

@olobofut2.0 Mansão luxuosa do Estevão ???????? #estevao #chelsea #palmeiras #futebolbrasileiro ? Happy Nation (Radio Edit) – Ace of Base

Estevão no Chelsea

O jogador ex-Palmeiras, fechou com o clube inglês no ano passado, quando ainda tinha apenas 17 anos. Dessa forma, sua transferência aconteceu após o Mundial de Clubes, quando o atacante completou 18 anos.

Assim, ele chegou na Inglaterra em menos de dois meses e foi escolhido a segunda melhor contratação da janela de transferências da Premier League, em análise feita pelo site “The Athletic”. Estêvão ficou atrás apenas do volante João Palhinha, que acertou com o Tottenham.

O atacante, que já estreou pelo clube inglês, agora está com a Seleção Brasileira em Teresópolis. O Brasil se prepara para enfrentar o Chile, na quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã. O confronto, portanto, é pela 17° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

