Grêmio programa chegada de Willian ao Brasil até sexta-feira

O Grêmio ajusta as últimas pendências na negociação com Willian e planeja o desembarque do meio-campista em Porto Alegre. Depois de aceitar a oferta do Imortal, o próximo passo será realizar os exames médicos e, caso receba a aprovação do departamento médico, ele assinará contrato. Relatos indicam que o clube ainda não emitiu as passagens, mas a tendência é de que o atleta deixe Londres, onde reside com sua família, em um voo marcado para o final desta quinta-feira (4).

O planejamento é de que Willian deixe a capital da Inglaterra ao lado da esposa e suas duas filhas gêmeas. A ausência de voos diretos da Inglaterra para o Rio Grande do Sul provavelmente acarretará que o seu desembarque ocorra somente na próxima sexta-feira (5) .

Pelo período de quase 9 anos seguidos em que atuou no futebol inglês, ele fixou residência em Londres, já que defendeu o Chelsea entre 2013 a 2020 e depois o Arsenal no ano seguinte. Posteriormente, ele retornou ao futebol brasileiro para curto período no Corinthians, clube que o revelou, entre 2021 e 2022. Entretanto, pelo desempenho discreto e por não corresponder as expectativas, teve sua passagem abreviada.

Ameaças de torcedores também contribuíram para a breve estadia como jogador do Timão. Depois, ele optou por retornar ao futebol inglês, mas para defender outro clube de Londres: o Fulham.

Grêmio adianta regularização de Willian

O fechamento da janela de transferências, na última terça-feira (02), não causa preocupação para o Tricolor gaúcho concluir as tratativas e até mesmo regularizá-lo. Isso porque ele estava livre no mercado depois de decidir não renovar seu contrato com o Fulham. O vínculo se encerrou ao fim da última temporada europeia, em julho.

Mesmo assim, o Grêmio se planejou para antecipar o acordo com o meio-campista e enviou a documentação para inscrevê-lo e regularizar sua situação junto à CBF. Deste modo, em uma atualização do sistema da entidade, havia uma foto de Willian com a camisa do Imortal. Contudo, ele ainda não assinou o vínculo com o clube.

Em 2025, o atleta chegou aos 37 anos e sua participação em campo limitou-se a 12 partidas, somente três como titular. A última vez em que ele atuou foi no dia 10 de maio, quando começou no bancou e jogou os 15 minutos finais da derrota do Fulham para o Everton, pela Premier League.

