Brasil x Chile terá presença de campeões do mundo; saiba

Além do show de Ivete Sangalo, o jogo entre Brasil x Chile, nesta quinta-feira (4/9), terá outra atração especial. Afinal, representantes dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira marcarão presença no Maracanã, palco do duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Veja ao fim da matéria, então, os nomes em questão.

Segundo a própria CBF, o objetivo é reverenciar os jogadores e reconhecer a sua importância para a Seleção Brasileira. Isso porque a Copa do Mundo de 2026 e o início da luta pelo hexacampeonato mundial se aproximam. O presidente da entidade, assim, celebrou a presença dos campeões.

LEIA MAIS: Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes contra o Chile

“A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. No ano que vem, a busca pelo Hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos cinco títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Vamos organizar uma linda festa para homenageá-los e incentivar os jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial em 2026”, disse Samir Xaud.

Carlo Ancelotti também comemorou o ato, que aproxima as “lendas” do futebol brasileiro como forma de exemplo visando as futuras gerações.

“A história da Seleção Brasileira é maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tido o prazer de conhecer. É muito importante para nós termos essas lendas próximas como exemplo para o futuro”, afirmou o italiano.

Confira os campeões que marcarão presença em Brasil x Chile

1958 e 1962 – Pepe

1970 – Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju

1994 – Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva e Branco

2002 – Edilson, Kleberson, Lucio e Anderson Polga

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.