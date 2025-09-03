Charles, do Corinthians, faz exames para investigar falta de ferro no corpo

Charles faz exames para descobrir causa de deficiência de ferro no corpo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O volante Charles, do Corinthians, passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para identificar a causa de uma deficiência de ferro diagnosticada recentemente. O jogador não apresentou sintomas até o momento e vem atuando normalmente, mas o departamento médico decidiu aprofundar a investigação.

Segundo Andressa Minussi, esposa do atleta, o problema já existe “há mais de um ano”, mas só foi detectado há cerca de dois meses.

“Após algumas reposições e dificuldades de o organismo conseguir mantê-las no corpo, começou uma investigação para saber o que está causando essa perda significativa, mesmo após tantas tentativas de reposição”, explicou em publicação nas redes sociais.

O chefe do departamento médico do clube, André Jorge, recomendou suplementação desde a primeira constatação da baixa de ferro. O nível apresentou melhora, mas ainda não atingiu o patamar considerado normal. Por isso, exames mais detalhados foram realizados para verificar a origem da deficiência.

A esposa do volante revelou que os índices de ferritina, proteína responsável pelo armazenamento de ferro no corpo, chegaram a ficar quase zerados. Níveis baixos de ferritina podem causar cansaço, fraqueza e tontura, mas Charles não apresentou sintomas.

Mesmo com a investigação em andamento, o jogador segue à disposição de Dorival Júnior. Ele participou de 29 das 53 partidas do Corinthians em 2025, sendo 13 como titular. No clássico contra o Palmeiras, no último domingo, Charles atuou improvisado na lateral direita devido à ausência de Matheuzinho, em recuperação de sobrecarga muscular.

O volante deve se reapresentar normalmente ao elenco nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, enquanto aguarda o resultado final dos exames.

