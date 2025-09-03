InícioEsportes
Esportes

Charles, do Corinthians, faz exames para investigar falta de ferro no corpo

Charles faz exames para descobrir causa de deficiência de ferro no corpo

Charles faz exames para descobrir causa de deficiência de ferro no corpo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Charles faz exames para descobrir causa de deficiência de ferro no corpo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O volante Charles, do Corinthians, passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para identificar a causa de uma deficiência de ferro diagnosticada recentemente. O jogador não apresentou sintomas até o momento e vem atuando normalmente, mas o departamento médico decidiu aprofundar a investigação.

Segundo Andressa Minussi, esposa do atleta, o problema já existe “há mais de um ano”, mas só foi detectado há cerca de dois meses.

“Após algumas reposições e dificuldades de o organismo conseguir mantê-las no corpo, começou uma investigação para saber o que está causando essa perda significativa, mesmo após tantas tentativas de reposição”, explicou em publicação nas redes sociais.

O chefe do departamento médico do clube, André Jorge, recomendou suplementação desde a primeira constatação da baixa de ferro. O nível apresentou melhora, mas ainda não atingiu o patamar considerado normal. Por isso, exames mais detalhados foram realizados para verificar a origem da deficiência.

A esposa do volante revelou que os índices de ferritina, proteína responsável pelo armazenamento de ferro no corpo, chegaram a ficar quase zerados. Níveis baixos de ferritina podem causar cansaço, fraqueza e tontura, mas Charles não apresentou sintomas.

Mesmo com a investigação em andamento, o jogador segue à disposição de Dorival Júnior. Ele participou de 29 das 53 partidas do Corinthians em 2025, sendo 13 como titular. No clássico contra o Palmeiras, no último domingo, Charles atuou improvisado na lateral direita devido à ausência de Matheuzinho, em recuperação de sobrecarga muscular.

O volante deve se reapresentar normalmente ao elenco nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, enquanto aguarda o resultado final dos exames.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 03/09/2025 15:31
    x