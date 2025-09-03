Diretor do Santos revela incômodo de Willian Arão e descarta rescisão

O volante Willian Arão ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Santos e vive um período de frustração pessoal. Quem revelou a insatisfação do jogador foi o executivo de futebol Alexandre Mattos, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (03/9), na Vila Belmiro.

Arão chegou ao clube no dia 1º de julho e estreou contra o Flamengo, no dia 16, entrando nos minutos finais da partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Ele também ficou no banco contra o Mirassol, mas não entrou em campo. Desde então, um edema muscular na panturrilha direita, diagnosticado no fim de julho, tirou-o dos últimos sete jogos do Peixe na competição.

“O próprio Willian Arão está muito incomodado de ainda não ter conseguido contribuir, mas temos confiança enorme. Ele vem ajudando no vestiário. No retorno do Zé Ivaldo, por exemplo, conversou com ele por 10 a 15 minutos antes da partida, algo que fez diferença na confiança do jogador. Ele vai nos ajudar bastante, está quase pronto. É uma questão médica, não é nada grave”, disse o dirigente.

Contudo, apesar da falta de minutos do volante, Mattos descartou qualquer possibilidade de rescisão contratual e fez questão de ressaltar a postura do volante.

“Absolutamente, não. Ele é um atleta que confiamos, vitorioso, profissional, com caráter. Está incomodado, mas quer ajudar. Não veio só para receber salário. Ele está se doando muito e tenho certeza que logo dará alegria ao torcedor dentro de campo”, completou o dirigente.

A expectativa do Santos no caso Willian Arão

Segundo o dirigente, Arão chegou ao Santos em plenas condições físicas e só depois apresentou o problema muscular. A previsão é de que ele volte a ser relacionado em breve.

“Ele não veio machucado. Jogou contra o Flamengo. Se tivesse vindo lesionado, não teria sentido estrear. Ele teve um edema numa região rara, que incomoda. Inclusive, colocou-se à disposição contra o Fluminense, mas o Juan optou por segurá-lo. Ele disse que jogaria com dor ou sem dor. A expectativa é que esteja bem em breve, talvez contra Atlético-MG ou São Paulo”, finalizou.

Enquanto não retorna, Arão segue participando da rotina no CT Rei Pelé e sendo uma liderança no grupo. A diretoria alvinegra espera que, recuperado, o volante se torne peça-chave no meio-campo do time para a sequência do Brasileirão.

