Venda de de Wesley abre disputa na ponta direita do Internacional

Bruno Tabata (esquerda), Gustavo Prado (centro) e Vitinho (direita) são os principais concorrentes a assumir a titularidade na ponta direita - (crédito: Fotos: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico Roger Machado precisará encontrar um substituto que assuma a titularidade da ponta direita do Internacional, que era de Wesley. Isso porque o clube decidiu vendê-lo para o Al-Rayyan, do Qatar. Deste modo, o comandante tem à disposição três opções que concorrem a esse posto entre os 11 iniciais. No caso, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Vitinho.

Pelo outro lado do ataque, Carbonero é titular absoluto da ponta esquerda, posição onde atua preferencialmente. Apesar disso, já jogou em algumas ocasiões pela direita. Bruno Tabata, Gustavo Prado e Vitinho já tiveram oportunidades entre os 11 iniciais nesta temporada, porém não se firmaram.

Bruno Tabata encerrou a última temporada em bom momento e entre os titulares. Assim, trouxe esperanças para 2025, mas não conseguiu manter o nível de rendimento. Ele sofreu uma lesão muscular ainda na pré-temporada, que o tirou da disputa do Gauchão.

Vitinho, uma das contratações da primeira janela do ano, rapidamente ganhou espaço e passou a ser o dono da posição no início do Estadual. Por sinal, na competição, teve papel importante ao marcar na semifinal contra o Caxias duas vezes em duelo no Centenário. Com isso, ele colocou o Inter praticamente na final.

O atacante não apresentava desempenho que empolgava, mas foi o suficiente para se consolidar. Contudo, acumulou lesões e perdeu espaço. O rendimento e a extensão da guerra entre Rússia e o Ucrânia favoreceram a ampliação do seu empréstimo. Portanto, Vitinho continua como opção e voltou a ser decisivo ao marcar o gol da vitória sobre o Fortaleza. Entretanto, ainda precisa recuperar o prestígio, pois não conta com aprovação total no clube.

Joia da base do Internacional também é candidato

Gustavo Prado teve poucas chances entre os 11 iniciais no time de Roger Machado, porém habitualmente entra no decorrer dos jogos. Atualmente, nesta data Fifa, ele compõe o grupo da Seleção Brasileira sub-20. A equipe nacional de base passa por preparação para a Copa do Mundo da categoria, que deve ocorrer no dia 27 de setembro.

A tendência é de que o jogador, de 19 anos, promessa da base do Colorado, esteja na convocação final de Ramon Menezes para o Mundial da categoria. Afinal, teve performance de destaque no Sul-Americano sub-20. Uma outra alternativa pode ser utilizar o uruguaio Alan Rodríguez aberto. Apesar de ser um meio-campista, no Argentinos Juniors, sua antiga equipe, ele atuou em algumas oportunidades na direita.

Por uma eventual indefinição, Roger pode dar prioridade a uma mudança de esquema tático e usar uma formação com dois atacantes. No caso, com novas oportunidades a Borré ou Valencia junto a Ricardo Mathias.

Nenhum dos atacantes estrangeiros passam por boa fase. No entanto, pela necessidade em seguir dando uma resposta, essa será uma experiência que Roger Machado pretende fazer durante a paralisação da data Fifa.

