Vasco anuncia transferências de dois jogadores

O Vasco confirmou nesta quarta-feira (3/9) a transferências de dois jogadores que não constavam nos planos: Lucas Eduardo e Figueiredo. O primeiro, volante de 21 anos, acertou a ida para o Avaí, da Série B do Brasileirão, por empréstimo até o fim de 2025. Já o ponta, de 24 anos, fechou em definitivo com o Alverca, da Liga Portugal. Ambos são crias da base vascaína, aliás.

Através de nota, o Cruz-Maltino conformou a saída de ambos. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz após retornar de empréstimo ao Cuiabá, o volante até recusou uma proposta do Olexandriya (UCR), vice-campeão nacional e classificado para a Conference League. Pelo Dourado, participou de apenas um jogo na Série B 2025. Agora, vai para o rival de divisão, Avaí. Por lá, reencontrará o também cria da Colina JP.

LEIA MAIS: Jair, do Vasco, se pronuncia após grave lesão e agradece apoio: ‘Nos veremos em breve’

Figueiredo, por sua vez, estava emprestado ao América-MG, outro time da Segundona brasileira. Por lá, atuou em 31 partidas nesta temporada, anotando cinco gols e quatro assistências e chamando a atenção do futebol europeu. Assim, recebeu proposta do Alverca, time que tem Vini Jr., craque do Real Madrid, como um dos investidores.

Não à toa, o clube português pagou 750 mil euros (R$ cerca de R$ 4,7 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. Por contrato, o América teve a oportunidade de igualar a proposta – algo que de fato ocorreu. No entanto, o próprio Figueiredo optou pela Europa. Ele deixa o Vasco, afinal, com 97 jogos, quatro gols e cinco assistências. O agora ex-jogador do cruz-maltino participou do elenco que subiu de volta à elite após campanha na Série B em 2022.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.