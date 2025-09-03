Flamengo faz forte reformulação na base e pode faturar valor milionário

O Flamengo fez uma forte reformulação no sub-20 nos últimos meses. Ao todo, 20 jogadores com idade para categoria deixaram o clube, que pode faturar mais de R$ 100 milhões com as saídas. Agora, o Rubro-Negro conta com dois goleiros e 35 atletas de linha. A ideia, portanto, é que no próximo ano o clube tenha apenas um elenco sub-20. A informação inicial é do “Flazoeiro” e “Fla Base”.

A diretoria do Flamengo, portanto, negociou o lateral esquerdo Luiz Phellipe (emprestado ao Athletico), o volante Rayan Lucas (emprestado ao Sporting, opção de compra de quatro milhões de euros, cerca de R$25,3 na cotação atual). Com passagem pelo time profissional, o meia-atacante Lorran também foi emprestado ao Pisa-ITA, com opção de compra de quatro milhões de euros, cerca de R$25,3 na cotação atual. Além disso, o Fla tem direito R$ 3 milhões pelo empréstimo).

O atacante nigeriano Shola foi para o Dinamo de Kiev por volta de 450 mil dólares, cerca de R$2,4 milhões). Por fim, Matheus Gonçalves reforçou o Al Ahli por oito milhões de euros mais bônus, que vão aumentar os valores da negociação, cerca de R$50,7 milhões na cotação atual. Com estes valores, o Flamengo pode faturar mais de R$100 milhões caso as opções de compra.

Sem percentual

Goleiros Caio Barone (Celta de Vigo) e Lucão (Vitória de Guimarães-POR), zagueiro Felipe Vieira (Athletic), lateral direito Guilherme Brito (São Paulo) volantes Luis Aucélio (Vitória), Kauan Menegatti (Athletico) e atacante Felipe Lima (Alverca)

Não renovaram

Meia Joan Orellana e atacantes Adriano Joya e Fred Mundoco

Rescisão

Zagueiros Wesley Juan, Julio Neto, Marcos, lateral esquerdo Ainõa, atacantes Lucas Oliveira, Lipão e Rafael Couto.

Contratações

Com a atual direção, apenas três jogadores, entretanto, foram contratados para o sub-20. O volante Kaio Júnior (ex-Juventude e Vasco), meia Bruno Xavier (chegou por empréstimo do Athletic) e atacante Guilherme (ex-Internacional).