Guéhi renuncia à braçadeira de capitão após Crystal Palace cancelar venda para o Liverpool

Guéhi já tinha acertado salário, iniciado os exames médicos e até havia um acordo fechado entre os clubes por 40 milhões de euros - (crédito: Foto: Alex Livesey/Getty Images)

O Crystal Palace passa por um momento turbulento após cancelar, de última hora, a transferência de Marc Guéhi para o Liverpool. O zagueiro inglês, de 25 anos, já tinha acertado salário, iniciado os exames médicos e até havia um acordo fechado entre os clubes por 40 milhões de euros (R$ 256 milhões). Mesmo assim, o presidente Steve Parish vetou a saída, o que deixou o jogador extremamente irritado.

LEIA MAIS: Scaloni se emociona ao falar sobre despedida de Messi na Argentina

De acordo com informações do ‘The Guardian’, Guéhi ainda pretende jogar pelo Palace, mas cogita abrir mão da braçadeira de capitão em protesto. Além disso, já informou que não pretende negociar uma renovação de contrato depois da frustração com a transferência interrompida.

A operação estava tão avançada que a Premier League já havia recebido a papelada do negócio, um vídeo de despedida chegou a ser preparado e até um avião particular estava pronto para levá-lo a Liverpool na noite da última segunda-feira, 1º de setembro.

O cancelamento teria ocorrido pela dificuldade do Palace em encontrar um substituto à altura. O técnico Oliver Glasner chegou a ameaçar pedir demissão caso perdesse o zagueiro, principalmente depois que o brasileiro Igor, ex-Fiorentina, preferiu fechar com o West Ham em vez de reforçar o clube londrino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.