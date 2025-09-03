Dono da SAF do Atlético festeja retorno de Sampaoli, mas torcida se divide

Um dos donos da SAF do Atlético Mineiro, o empresário Rubens Menin, festejou nas redes sociais a confirmação do acerto com o técnico Jorge Sampaoli, que assinou contrato até dezembro de 2027 e voltou ao clube após cinco anos. Ele assume o comando do time mineiro depois da demissão de Cuca, na última semana, na sequência da derrota para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

“Jorge Sampaoli retorna ao Atlético em um momento importante. Temos jogos decisivos nas próximas semanas e precisamos de foco e raça para alcançar os objetivos da temporada. No Galo, o trabalho duro é diário e o clamor da Massa é ouvido. Com planejamento e pés no chão, vamos chegar longe. Ansioso para ver o Atlético de Sampaoli em campo. Bom dia, Massa! Vamos, Galo!”, escreveu o empresário nas redes sociais.

A postagem, no entanto, não recebeu apoio unânime. A volta de Jorge Sampaoli dividiu a torcida do Alvinegro. Parte aprovou a chegada do argentino, enquanto outros criticaram. Um torcedor, por exemplo, elogiou a contratação, mas cobrou atenção para o preço alto dos ingressos da Arena MRV. Outro destacou a falta de volantes no elenco. Hoje, Gabriel Menino, Fausto Vera, Alexsander e Patrick estão disponíveis para a função.

Sampaoli no Atlético

Sampaoli terá no Atlético a missão de reverter a desvantagem no duelo contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, já que o rival venceu por 2 a 0 na Arena MRV. No Brasileirão, o time ocupa apenas a 14ª colocação, com 24 pontos.

