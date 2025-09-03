Recuperação de lesionados e estreia do Arthur compõem plano do Grêmio

O Grêmio tem duas prioridades na preparação durante a paralisação dos compromissos devido à Data Fifa. O clube se mobilizará para ter o lateral-direito João Pedro e o atacante Alysson à disposição contra o Mirassol. Ambos estavam entregues ao departamento médico e estão em reta final de recuperação. A expectativa também é de que Arthur apresente condições para fazer sua reestreia pelo Imortal.

Alysson não esteve disponível para o jogo contra o Flamengo, no último final de semana, por conta de uma torção no tornozelo em um treinamento no CT Luiz Carvalho. No caso de João Pedro, ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo na reta final de maio. O problema exigiu que ele passasse por uma cirurgia para corrigi-lo. O lateral-direito já recebeu liberação para voltar aos treinos com o restante do elenco, mas ainda é necessário passar por recondicionamento físico.

Preparação do Grêmio para contar com Arthur

O Tricolor gaúcho já regularizou a situação de Arthur no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF há um tempo. Contudo, o planejamento do clube priorizava que ele aprimorasse a sua parte física, pelo tempo de inatividade.

“A conversa com o Arthur foi na sexta-feira, que nós íamos deixar (a estreia) para o jogo do Mirassol. A condição que ele vai ter, certamente, é muito melhor, porque ele vinha em um ritmo de treinamento em uma pré-temporada para o jogador que não ia jogar no clube (Juventus). É diferente”, esclareceu Mano Menezes.

“Ele está sendo trabalhado e preparado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais jogadores da equipe. Então, acredito que agora, com esse trabalho que teremos pela frente na Data Fifa, quando chegarmos diante do Mirassol, ele vai ter uma condição muito boa para estar junto com os companheiros”, acrescentou o treinador.

O elenco do Tricolor gaúcho recebeu três dias de descanso e retornará aos treinamentos nesta quinta-feira (04). O compromisso seguinte do Grêmio será contra o Mirassol, pela 23ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília), na Arena, no dia 13 de setembro.

