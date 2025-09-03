Vídeo te leva ‘para dentro’ do ônibus do Manchester City; veja detalhes

O Manchester City, um dos clubes mais bem estruturados do mundo, investe na estrutura para os jogadores fora de campo. Assim, o ônibus que transporta os atletas e comissão técnica é uma atração a parte.

Com assentos reclináveis, sistemas de entretenimento de última geração e amplo espaço interno, ele permite que os jogadores descansem e se preparem de forma ideal durante os deslocamentos para treinos e partidas.

Além disso, o transporte é dividido em duas partes. De um lado, apenas um banco com uma mesa para quem estiver sentado poder apoiar. Do outro, quatro cadeiras com uma mesa, em que os jogadores e comissão podem se reunir juntos durante o caminho.

O ônibus conta com teto de vidro, o que possibilita ver o céu e também uma mini cozinha. Além disso, nos bancos tem o escudo do clube inglês. Na parte externa, além do escudo do Manchester City, também há os últimos troféus conquistados na Premier League.

A cor predominante do transporte também são as cores referentes ao clube: branco e o azul, em diversas tonalidades.

Temporada do Manchester City

A última temporada do Manchester City foi bem abaixo do ‘normal’. Apesar da equipe comandada por Pep Guardiola ter terminado a Premier League na terceira colocação, o time perdeu a decisão da Copa da Inglaterra, deixou a Copa da Liga nas oitavas de final, foi eliminado nos playoffs das oitavas na Champions e sofreu na mão dos principais rivais ingleses.

Já nesta temporada os resultados ainda não começaram. Em três jogos pela Premier League, o City conquistou apenas uma vitória. Na primeira rodada, venceu por 4 a 0 o Wolverhampton fora de casa. No entanto, nos dois confrontos seguintes, perdeu para o Tottenham e Brighton, respectivamente. Assim, o clube ocupa a 13° posição com três pontos. Nesta semana, o City anunciou a saída do goleiro Ederson para o Fenerbahçe e a contratação de Donnarumma, titular absoluto na campanha vitoriosa do Paris Saint-Germain na última temporada.

