Arsenal e Liverpool inscrevem promessas de 15 e 17 anos na Champions

Os clubes ingleses divulgaram nesta quarta-feira (3) as listas dos 23 inscritos para a fase de liga da Champions. Entre os destaques, chamam a atenção as presenças de duas joias do futebol inglês: Max Dowman, do Arsenal, de apenas 15 anos, e Rio Ngumoha, atacante de 17 anos do Liverpool.

Dowman, nascido em dezembro de 2009, já vinha sendo observado por Mikel Arteta desde a pré-temporada e até entrou em campo em duas partidas da Premier League. Apesar disso, só poderá assinar contrato profissional em 2026, quando completar 17 anos.

Ngumoha, por outro lado, já começou a mostrar serviço. Pouco depois de completar 17 anos, marcou seu primeiro gol na Premier League, na vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle, após ter começado a ganhar espaço ainda aos 16.

No Arsenal, a ausência mais sentida é a de Gabriel Jesus. O brasileiro ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e deve ficar fora de ação por pelo menos mais dois meses. Já no Liverpool, o técnico Arne Slot deixou Federico Chiesa de fora por escolha própria. Porém, tanto o brasileiro quanto o italiano ainda podem ser inscritos caso os clubes avancem ao mata-mata.

Veja a lista de inscritos do Arsenal:

We have submitted our List A squad for our upcoming UEFA Champions League league phase matches ???? — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2025

Veja a lista de inscritos do Manchester City:

Our 2025/26 @ChampionsLeague league phase squad has been confirmed ???? — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Inscritos do Chelsea:

Chelsea FC can confirm our squad for the League Phase of the UEFA Champions League. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2025

Inscritos do Tottenham:

Our squad for the League Phase of the 2025/26 UEFA Champions League has been confirmed ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 3, 2025

