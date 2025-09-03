Argentina x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Já garantida na Copa do Mundo de 2026, a Argentina recebe a Venezuela, nesta quinta-feira (4), 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Albiceleste lidera a tabela com 35 pontos e quer confirmar a primeira colocação com mais uma atuação sólida. Do outro lado, a Vinotinto está em sétimo, com 18 pontos, e precisa pontuar fora de casa para seguir viva na disputa.

A partida, aliás, marca a última partida de Lionel Messi, pelas Eliminatórias, em territória argentino. Antes de a bola rolar, haverá shows musicais, em um ambiente festivo para receber o craque. Em coletiva, o técnico Lionel Scaloni admitiu que será uma partida “especial e emotiva” e admitiu uma tentativa em mudar o astro de ideia. Do outro lado, Fernando Batista, técnico da Venezuela, disse que quer “estragar” a festa.

Em 28 jogos entre as seleções, a Argentina regista 23 vitórias, contra apenas duas da Venezuela, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno das Eliminatórias, as seleções empataram por 1 a 1.

Onde assistir

A partida entre Argentina e Venezuela, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, aliás, terá a transmissão do SporTV (TV por assinatura).

Como chega a Argentina

A Seleção Argentina chega embalada no topo da classificação e com sequência positiva de resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogando diante da sua torcida, tende a assumir o controle desde o início para construir vantagem e administrar o ritmo. A Albiceste soma 35 pontos, dez a mais que Equador e Brasil, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Em 16 jogos, a seleção soma 11 vitórias, dois empates e três derrotas, alcançando um aproveitamento de 72%.

Na lista de convocados, a maior novidade, aliás, foi Flaco López, do Palmeiras. O jogador, portanto, vibrou com sua primeira convocação para a seleção e quer fazer valer a confiança depositada nele. A atual campeã mundial defende também uma invencibilidade de 29 jogos sem ser derrotada, feito que tende a aumentar contra os venezuelanos.

Como chega a Venezuela

Do outro lado, a Venezuela precisa pontuar para manter a corrida por vaga na Copa do Mundo. O time mostra competitividade crescente, mas oscila fora de casa e precisa de mais eficiência nas chegadas. Em Buenos Aires, a estratégia tende a priorizar solidez defensiva e aproveitar erros para contra-atacar.

A Vinotinto, entretanto, sabe da dificuldade. No entanto, basta vencer a Argentina e torcer para a Bolívia perder para a Colômbia. Para o duelo, o comandante argentino Fernando Batista ainda não sabe se poderá contar com José Martínez, que se apresentou mas será reavaliado. Além disso, contará com Yangel Herrera e Jhonder Cádiz, machucados, assim, foram cortados da lista.

ARGENTINA x VENEZUELA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 – 17ª rodada

Data-Hora: 4/9/2025 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

Onde assistir: SporTV (TV por assinatura)

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Almada, Nico Paz; Messi, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro; Segovia, Rincón, Savarino; Soteldo, Josef Martínez, Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Jose Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

