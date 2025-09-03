De volta à Seleção, Luiz Henrique celebra retorno ao Maracanã

Convocado pela última vez em novembro de 2024, o ponta Luiz Henrique comemorou seu retorno à Seleção Brasileira. Em entrevista à CBF TV, nesta quarta-feira (3/9), o atacante destacou a felicidade pela nova oportunidade e explicou que tal chance vem por conta de sua humildade. O jogador do Zenit (RUS), afinal, se demonstra orgulhoso por tornar a vestir a Amarelinha.

“Estou muito contente de retornar à Seleção Brasileira. É um orgulho mais uma vez defender o meu país. Quando estive aqui, graças a Deus fui muito bem, tive muitas boas atuações, então creio que deixei uma impressão muito boa para a Seleção Brasileira e para os torcedores. Esse retorno para mim é de muito trabalho e muita humildade. Espero que nesses dois jogos eu possa ajudar o Brasil novamente”, disse o craque do Zenit, que tem dois gols em seis jogos pelo Brasil.

Luiz Henrique, então, rasgou elogios ao técnico Carlo Ancelotti. Para ele, trata-se de um dos grandes nomes do futebol mundial.

“Quando escutei meu nome na convocação, fiquei muito ansioso de ser convocado por um treinador que já ganhou muitas coisas no futebol mundial. Fiquei um pouco ansioso, claro, mas quando cheguei aqui, vi que é um cara excelente, muito amigo, parceiro e que ajuda muito os jogadores. Quero dar o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira e o Ancelotti”, afirmou.

Futebol na Rússia

O ex-jogador do Botafogo, considerado o Rei da América em 2024, explicou como é atuar no futebol da Rússia. Atualmente no Zenit, ele tem a companhia dos compatriotas Nino, Gerson, Gustavo Mantuan, Wendel e Pedrinho, além de Douglas Santos, também convocado por Ancelotti.

“O futebol da Rússia é excelente, é um futebol muito difícil, não é um futebol fácil como muitas pessoas falam. Dá muita oportunidade e visibilidade para o jogador. Estou muito contente de estar no futebol russo, representar o Zenit e mostrar o meu futebol”, analisou.

Retorno ao Maracanã, agora pela Seleção

Por fim, o craque celebrou o retorno ao Maracanã, palco onde atuou defendendo as cores de Fluminense (clube que o revelou) e Botafogo. O jogo desta quinta (4/9) contra o Chile, afinal, ocorre no Maior do Mundo, a partir das 21h30 (de Brasília).

“Não tem coisa melhor do que jogar pela Seleção Brasileira, defendendo o meu país, ainda mais jogando no Maracanã, que é um palco muito fantástico. Espero fazer tudo de melhor para ajudar a Seleção Brasileira”, encerrou.

