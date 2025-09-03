Conmebol reafirma final da Sul-Americana na Bolívia mesmo com atraso em obras

O estádio Ramón “Tahuichi” Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, está com atraso considerado “preocupante” nas obras de adequações do local. No entanto, a Conmebol garantiu que a final da Sul-Americana, no dia 22 de novembro, vai ocorrer no local. A informação é do “ge”.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, recebeu o presidente da Federação Boliviana de Futebol, Fernando Costa, para reforçar o local como sede da decisão. No entanto, ainda há pressão da confederação para que a reforma do estádio avance com mais celeridade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alejandro Domi?nguez (@alejandrodominguezws)

Santa Cruz de la Sierra foi escolhida ainda em 2024 como forma de homenagear a federação boliviana, que celebra seu centenário em 2025, e o próprio país no bicentenário da independência. A promessa é de um novo turno para acelerar as obras.

Brasileiros na Sula

Apenas Atlético e Fluminense estão na Sul-Americana. O clube mineiro encara o Bolívar pelas quartas de final, enquanto o Tricolor enfrenta o Lanús. Ambos fazem a primeira partida fora de casa e decidem a vaga para semifinal dentro de seus domínios. O Galo joga na quarta (17), no Hernando Siles, e o Flu entra em campo na terça (16), em La Fortaleza, na Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.