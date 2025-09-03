Neymar se torna herdeiro de fortuna bilionária; entenda

Neymar tem chances de aumentar a sua fortuna por um motivo inesperado. Afinal, um empresário, de 31 anos, que não tem filhos e reside no Rio Grande do Sul, decidiu incluir o camisa 10 do Santos em seu testamento como futuro dono de todos os seus bens. A avaliação do patrimônio do homem de negócios gira em torno de R$ 1 bilhão.

O homem decidiu formalizar a sua decisão em 12 de junho de 2025 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Na oportunidade em que houve o reconhecimento do documento, o empresário contou com a presença de duas testemunhas e também de um tabelião substituto. A informação ganhou repercussão nacional nesta semana e diversos veículos confirmaram a autenticidade.

O dono do património bilionário preferiu não expor a sua identidade e esclareceu que optou por escolher Neymar como o herdeiro de sua fortuna pela sua conexão com o jogador e semelhanças em suas rotinas. Além disso, ele citou que atualmente sofre com problemas de saúde.

“Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Também sofro com difamação, sou muito ligado à família e a relação dele com o pai me lembra da minha mãe, que já faleceu. Mas, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia”, justificou o empresário.

Em contato com a coluna “F5”, assessoria do astro indicou que não recebeu qualquer aviso oficial sobre o tema.

Neymar homenageia Santos em tatuagem

Neymar optou por eternizar a sua relação com o Santos ao fazer uma tatuagem. O camisa 10 visitou um estúdio em São Paulo ao lado de outro atleta profissional, Odell Beckham Jr., que atua no futebol dos Estados Unidos. A escolha do atacante foi homenagear o Alvinegro Praiano com uma arte do escudo do clube em sua coxa direita.

Antes do confronto entre Santos e Fluminense pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, no último domingo (31/08), o craque e Odell Beckham Jr já haviam se encontrado. Neymar preferiu tatuar a versão mais recente do escudo do Peixe. No caso, com a presença da coroa de Pelé entre as estrelas que representam os títulos mundiais do clube.

