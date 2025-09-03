Sampaoli tem primeiro contato com elenco do Atlético após retorno

O técnico Jorge Sampaoli não tem tempo a perder e, nesta quarta-feira (03), já teve o primeiro contato com os jogadores do Atlético. Ele reencontrou velhos conhecidos de sua primeira passagem pelo clube, há cinco anos: o goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Júnior Alonso e o volante Alan Franco. Juntos, eles conquistaram o Campeonato Mineiro de 2020.

Sampaoli retornou ao clube mineiro sendo anunciado na terça-feira. Menos de 24 horas depois, iniciou o trabalho. Do aeroporto da Pampulha, a nova comissão técnica seguiu de carro para a Cidade do Galo. Os jogadores chegaram no início da tarde e encontraram o argentino. A equipe de trabalho do treinador contará com Pablo Fernández (preparador físico), Marcos Fernández (analista), Diogo Meschine (auxiliar técnico) e Gabriel Andreata (gerente).

O primeiro encontro no ambiente de trabalho aconteceu na academia do CT, com a presença do executivo Paulo Bracks e do diretor Victor Bagy. Serão, ao todo, oito dias de atividades até a partida decisiva da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcada para o dia 11, no Mineirão. O time celeste venceu o jogo de ida, na Arena MRV, por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença.

No Brasileirão, o Atlético ocupa somente a 14ª colocação, com 24 pontos, e vem de quatro derrotas seguida. A última no Barradão, já sem o técnico Cuca, demitido após a derrota no clássico.

