Rigoni aparece no BID e vira opção para Crespo no São Paulo

Nesta quarta-feira (03), o nome do atacante Emiliano Rigoni apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, o argentino está liberado para estrear pelo São Paulo, sob o comando de seu compatriota Hernán Crespo.

Rigoni estava no futebol do México e retorna ao São Paulo por empréstimo até o fim da temporada, com opção de prorrogação por mais um ano, caso cumpra determinadas metas. Após deixar o Morumbis, passou pelo Austin FC, da MLS, nos Estados Unidos, e pelo León, do México. Em nenhum desses clubes deixou grande impressão: marcou apenas um gol em 17 jogos pelo León, além de dar uma assistência, números considerados tímidos.

VEJA: São Paulo acerta retorno de Rigoni, encostado no León (MEX)

De acordo com o Flashscore, na atual temporada, Rigoni disputou apenas uma partida, contra o Querétaro, pela liga mexicana. Mesmo assim, chega em boas condições físicas e não deve ter problemas para reestrear pelo São Paulo. Aos 32 anos, já vestiu as camisas de Independiente, Zenit, Atalanta, Sampdoria, Elche, Austin e León.

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, Rigoni marcou 13 gols e distribuiu nove assistências em 70 partidas. O Tricolor segue vivo na briga pelo título da Libertadores e ocupa a sétima colocação no Brasileirão, com 32 pontos.

