Fluminense encaminha renovação com Riquelme Felipe

O Fluminense encaminhou, nesta quarta-feira (3), a renovação do atacante Riquelme Felipe, um dos destaques da “Esquadrilha 07”. O clube e staff do jogador alinharam um acerto, e a assinatura deve ocorrer até o fim desta semana. A informação inicial é do “ge”.

O atual contrato de Riquelme Felipe foi renovado em 2023, com validade até 2028. O vínculo, aliás, foi quando o atacante ainda não havia completado 18 anos. Assim, uma nova renovação seria necessária por conta da idade.

O jovem estreou no time principal este ano e chegou a ser titular em boa parte dos jogos antes de sofrer uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, em março deste ano. Ele disputou 18 jogos na temporada, mas ainda não fez gols e assistências.

“Ele acabou de completar 18 anos, seu nome é uma homenagem ao ídolo do Boca Juniors e já está conquistando o público carioca. Riquelme Felipe é a nova sensação do Fluminense por mérito próprio. Ele foi uma das surpresas de Mano Menezes no Campeonato Carioca, onde sua precocidade chamou a atenção de todos”, escreveu o jornal espanhol ‘As’ na época de sua estreia pelo Tricolor.

Apesar de ser uma joia do clube, Riquelme perdeu espaço com o técnico Renato Gaúcho. A sua última atuação foi na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, no dia 2 de agosto, na qual esteve em campo por sete minutos.

