De volta ao Botafogo, Cuiabano já tem data para desembarcar no Rio

Depois de poucos dias no Nottinhgam Forest, da Inglaterra, Cuiabano voltará ao Botafogo, mas agora emprestado. O lateral viaja para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) e deve chegar ao Aeroporto do Galeão às 5h35 desta quinta (4). A informação é do ‘Canal do TF’.

>>> Textor e Marinakis têm acordo selado por recompra do Botafogo

O clube inglês oficializou a contratação do lateral-esquerdo na última segunda-feira (1º), mas já acertou o empréstimo do jogador junto ao Botafogo até dezembro. O jogador chegou a mudar foto e descrições das redes sociais, porém, teve de retornar ao clube.

Em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo, Cuiabano não entra em campo desde o dia 3 de agosto.

Cuiabano, que rescindiu seu contrato com o Botafogo para se transferir ao Nottingham Forest, não estará disponível para o confronto com o Vasco, no dia 11, pela Copa do Brasil. Ele, afinal, só terá condições legais de jogo no duelo seguinte, contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 14.

Cuiabano, aliás, foi o “quarto reforço” contratado pelo Forest vindo do Botafogo. Os clubes estreitaram relações a partir de seus investidores, Evangelos Marinakis e John Textor, respectivamente.

Neste fim de semana, John Textor esteve na Inglaterra e foi às instalações do Nottingham Forest. Ao anunciar a venda do goleiro John, o empresário reforçou que a Eagle Football, rede multiclubes formada pelo empresário, precisa “ser campeã para os jogadores”.

