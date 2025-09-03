John celebra acerto com o Nottingham Forest e revela conversa com Igor Jesus

John foi negociado pelo Botafogo com o Nottingham Forest por 9 milhões de libras (R$ 66,3 milhões). O goleiro não se despediu da torcida alvinegra nem pelas redes sociais, e só falou já em como jogador do clube inglês. Ao canal oficial do Forest, o brasileiro comemorou a chance de disputar a Premier League.

“Entendi que era o momento. Com 29 anos, sou um goleiro que, no Brasil, conquistei alguns títulos. Estar aqui na Premier League, para mim, é um sonho, realizando um sonho meu e da minha família. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Espero que a gente faça um ano maravilhoso”, disse o goleiro.

No Forest, John terá a companhia de Jair e Igor Jesus, ex-companheiros de Botafogo. Cuiabano também assinou com o time inglês, mas seguirá emprestado ao Alvinegro até o fim da temporada.

John revela conversa com Igor Jesus

Além disso, antes de fechar contrato, John conversou com Igor Jesus e recebeu boas recomendações sobre o clube inglês.

“Cheguei a falar com o Igor para perguntar algumas coisas sobre o clube. A referência foi muito boa, foi uma coisa grande do clube. O clube está com uma ambição enorme de conquistar grandes coisas, está crescendo cada vez mais, está se tornando cada vez maior, aumentando mais ainda a história que já tem. Então, isso me fez vir para cá, me fez escolher estar aqui. Estou muito feliz. Muito feliz também de estar junto com eles de novo. A gente pode ser campeão no Brasil e espero que a gente seja campeão aqui também”, completou.

“It’s a dream come true.” ???? John Victor’s first Forest interview. ????? — Nottingham Forest (@NFFC) September 2, 2025

Embora tenha declarado em outros momentos o desejo de seguir no Botafogo, nos bastidores já era sabido que jogar a Premier League era um sonho antigo do goleiro. Assim, esse foi o ponto que pesou para a diretoria liberar a negociação.

