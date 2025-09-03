LaLiga conta com os titulares mais valiosos entre as cinco grandes ligas europeias

Com a janela de transferências de verão na Europa encerrada, é hora de avaliar como os elencos estão se formando para o primeiro trecho da temporada 2025/26. Para isso, o site especializado Transfermarkt atualizou os valores de mercado e comparou os melhores times titulares das principais ligas europeias. A LaLiga lidera o ranking, com seu time ideal — um jogador por posição — superando em valor os das demais ligas.

Goleiro do Athletic Bilbao, Unai Simón está avaliado em 28 milhões de euros. No miolo da zaga, a dupla espanhola formada por Pau Cubarsí e Dean Huijsen, de Barcelona e Real Madrid, respectivamente, soma 80 milhões de euros e 60 milhões de euros. Pelas laterais, o recém-chegado Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) tem valor de mercado de 75 milhões de euros, enquanto Alejandro Balde (Barcelona) adiciona mais 60 milhões de euros.

No meio-campo, o astro uruguaio Fede Valverde está avaliado em 130 milhões de euros e forma a dupla de volantes com o canário Pedri, cujo valor de mercado é de 140 milhões de euros. Completando o trio de meio-campo está o inglês Jude Bellingham, com um impressionante valor de 180 milhões de euros.

Ataque de LaLiga tem trio de astros

Aliás, no ataque, estão três dos maiores nomes da LaLiga EA Sports. De um lado, Vini Jr., avaliado em 170 milhões de euros; do outro, Lamine Yamal, que atinge a marca de 200 milhões de euros. Comandando o setor ofensivo surge o francês Kylian Mbappé, também com valor de mercado de 180 milhões de euros.

O valor total desse XI titular chega a 1,303 bilhão de euros. Em comparação, o time ideal da Premier League está avaliado em 1,095 bilhão de euros. Enquanto a Bundesliga aparece em terceiro lugar com 697 milhões de euros.

Em seguida está a Ligue 1, da França, com 689 milhões de euros. A Série A da Itália fecha o top 5 com um XI combinado no valor de 640 milhões de euros.

Esse ranking evidencia como o Campeonato Espanhol está repleto de talentos de elite e reforça o alto nível da competição neste início de temporada 2025/26.

