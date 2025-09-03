Gil rescinde contrato com o Santos e pode antecipar aposentadoria

O zagueiro Gil não é mais jogador do Santos. O clube e o atleta, de 38 anos, acertaram a rescisão do contrato. O distrato, aliás, foi publicado no BID da CBF nesta quarta-feira (3). O jogador, que tinha vínculo com o Peixe até o mês de dezembro, deixa o time após um ano e meio. A sua saída, portanto, pode antecipar a aposentadoria dos gramados.

A passagem do experiente zagueiro pelo clube, de fato, teve altos e baixos. Ele chegou em janeiro do ano passado e foi titular absoluto com o técnico Fábio Carille. Com a chegada do técnico Pedro Caixinha, neste ano, no entanto, ele perdeu muito espaço. O zagueiro, então, passou a frequentar o banco de reservas da equipe.

A situação de Gil no time continuou em um período de grande instabilidade. Ele chegou a ser usado novamente por causa das oscilações de outros zagueiros. Em maio, contudo, o jogador pediu para se ausentar por conta de problemas pessoais. Após ser reintegrado ao elenco, ele não conseguiu mais recuperar a sua titularidade. Assim sendo, ele teve seu contrato rescindido e sua situação já apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF como podemos ver na imagem abaixo:

Gil opta por saída após reforço na zaga santista

A saída do jogador, inclusive, ocorre um dia após o clube reforçar o setor. O Santos anunciou a contratação de dois novos zagueiros na última terça-feira (2). O paraguaio Alexis Duarte e o argentino Adonis Frías chegaram para o time. Com a forte concorrência na posição, a permanência de Gil se tornou inviável.

O futuro de Gil, agora, está totalmente em aberto no futebol. O zagueiro já havia afirmado publicamente sua intenção de se aposentar no fim do ano. Com a rescisão antecipada de seu contrato, contudo, a ideia pode ser adiantada. Pelo Santos, enfim, ele disputou um total de 68 jogos e marcou um único gol.

