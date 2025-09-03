Liechtenstein x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (4). Liechtenstein e Bélgica se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada do Grupo J da competição, no Rheinpark Stadion, em Vaduz. Macedônia do Norte, País de Gales e Cazaquistão completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega Liechtenstein
Liechtenstein tem a pior campanha do Grupo J e ainda não pontuou após três rodadas. Além disso, o time vem de quatro jogos sem vencer, com uma goleada sofrida por 4 a 0 para a Escócia, em amistoso, além das derrotas para o País de Gales, Cazaquistão e Macedônia do Norte nas Eliminatórias.
Dessa maneira, o clube é o lanterna do Grupo J ainda sem somar pontos, atrás de Cazaquistão, Bélgica, País de Gales e Macedônia do Norte.
Como chega a Bélgica
Por outro lado, a Bélgica está invicta nas Eliminatórias e vai para o seu terceiro jogo neste Grupo J. Os belgas estrearam com um empate por 1 a 1 diante da Macedônia do Norte e vêm de uma vitória sobre o País de Gales por 4 a 3.
Assim, a Bélgica está na terceira posição do Grupo J, com quatro pontos em duas partidas. O líder é a Macedônia do Norte, com oito pontos em quatro jogos, seguido por País de Gales, com sete pontos em quatro rodadas.
LIECHTENSTEIN X BÉLGICA
4ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: quinta-feira, 04/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Rheinpark Stadion,
LIECHTENSTEIN: Büchel; Traber, Malin, Hofer; Kindle, Lüchinger, Hasler, Sele, Göppel; Saglam, Luque-Notaro. Técnico: Konrad Fünfstück.
BÉLGICA: Sels; Meunier, Debast, Faes, De Cuyper; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Openda. Técnico: Rudi Garcia.
Árbitro: Morten Krogh Hansen (Dinamarca).
Assistentes: Dennis René Wollenberg Rasmussen (Dinamarca) e Steffen Beck Bramsen (Dinamarca).
VAR: Jonas Hedegaard Hansen (Dinamarca).
