Registros indicam que Vini Jr e Virginia fizeram passeio de barco na Espanha

Vini Jr e Virginia supostamente se encontram pelo segundo dia na Espanha durante a Data Fifa - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

Os rumores de um relacionamento de Vini Jr e Virginia aumentam gradativamente. Afinal, os dois fizeram publicações nas redes sociais, as quais indicavam que estiveram no mesmo lugar: um barco na Espanha. A influenciadora viajou para a Europa durante o período sem jogos do jogador devido à paralisação por conta da data Fifa.

O astro do Real Madrid permaneceu no país, já que não foi convocado para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Isso porque está suspenso do confronto diante do Chile, no próximo dia 4, no Maracanã.

Um outro episódio na “Eurotrip” de Virgínia que aumentou as especulações de um caso com o atacante foi a sua visita ao Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Ela viajou ao lado de sua equipe pessoal, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel. Além dos seus amigos Lucas Guedez, Rafa Uccmann e Duda Freire. Os rumores de um possível romance entre a influenciadora e Vini Jr aumentaram nas redes. Assim, alguns fãs passaram a especular que a viagem teve o pretexto de encontrar o camisa 7 do Real Madrid.

Virgínia e seus amigos, portanto, conheceram o museu, viram troféus, imagens e camisas históricas, além de lerem mais sobre a história do clube, que é considerado por muitos como o maior time de futebol. Aliás, Virgínia revelou que um dos motivos para a visita ao estádio foi o sonho de Hebert, que chegou a chorar ao ver o campo do estádio na arquibancada.

Affair entre Virginia e Vini Jr

Virginia e Vini Jr começaram uma troca de curtidas nas redes sociais após a influenciadora ficar solteira em maio. Já em julho, ela fez um grande mistério sobre sua ida à festa de Vini e chegou, inclusive, a mentir para os seguidores com despedida de boa noite e pijama, o que levantou rumores de um romance com o jogador.

Vini celebrou seus 25 anos com uma festa que durou dois dias em julho, no Sítio Lajedo, na Zona Oeste do Rio. Sem registros, já que o evento contou com rígido controle do uso de celulares. No entanto, a colunista Fábia Oliveira revelou que os dois curtiram a celebração em clima de proximidade.

De acordo com uma fonte presente ao evento, Fonseca chegou ao local por um acesso diferente dos demais convidados e permaneceu em uma área reservada. Ela estava acompanhada de Vini numa área descrita pouco iluminada, próxima à pérgola da piscina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook