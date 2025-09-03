Atacante francês é condenado por violência psicológica contra a ex-esposa

Após passagem pelo Monaco, último clube de Ben Yedder foi o Sepahan, do Irã - (crédito: Foto: Chris Ricco/Getty Images)

O atacante francês Wissam Ben Yedder, de 35 anos, foi condenado nesta quarta-feira (3) pelo Tribunal Penal de Nice por violência psicológica contra a esposa, de quem está se divorciando. A decisão obriga o jogador a pagar mais de 60 mil euros (R$ 384 mil) em indenizações, frequentar um curso de prevenção à violência doméstica e arcar com 150 dias-multa no valor de 600 euros (R$ 3,8 mil) cada.

LEIA MAIS: Guéhi renuncia à braçadeira de capitão após Crystal Palace cancelar venda para o Liverpool

De acordo com a sentença, as provas incluíram gravações de ligações telefônicas em que Ben Yedder fazia comentários ofensivos e humilhantes à companheira. A advogada do atleta, Marie Roumiantseva, confirmou que ele vai recorrer.

Essa não é a primeira vez que o ex-jogador da seleção francesa se envolve em problemas judiciais. Em 2023, ele recebeu pena de seis meses de prisão, em regime suspenso, além de multa por fraude fiscal na Espanha. Também cumpre atualmente uma pena suspensa de dois anos por agressão sexual, direção sob efeito de álcool e desobediência às autoridades.

Em campo, Ben Yedder está sem clube desde o meio do ano. Por fim, o último clube do atacante foi o Sepahan, do Irã, onde atuou em somente cinco jogos e marcou um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.