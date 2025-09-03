‘Luis Enrique foi direto comigo’, diz Donnarumma sobre a sua saída do PSG

Arqueiro está concentrado com a Itália para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

O goleiro Gianluigi Donnarumma quebrou o silêncio sobre sua saída do PSG. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3), o novo reforço do Manchester City comentou a decisão. O italiano, aliás, elogiou a postura do técnico Luis Enrique no processo. Segundo ele, o treinador espanhol “foi direto” ao comunicar que não contava mais com ele. Donnarumma, contudo, não demonstrou guardar mágoas.

O goleiro, de fato, detalhou como recebeu a notícia de que não ficaria no clube. Ele fez questão de valorizar a honestidade do treinador do time francês em todo o processo.

“Ele foi direto comigo desde os primeiros dias de treinamento”, disse Donnarumma. “Não sei se estou decepcionado, cada um toma suas próprias decisões, e o treinador tem o poder de decidir”, completou o goleiro.

Questionado de forma insistente sobre os motivos da dispensa, o italiano evitou qualquer polêmica. Ele, inclusive, disse não se importar com a razão exata da escolha do técnico.

“Como já disse, cada treinador faz a sua escolha, a razão não sei nem quero saber. O mister foi direto desde os primeiros dias da pré-época”, afirmou de forma categórica o jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manchester City (@mancity)

Donnarumma se emociona sobre o respeito dos ex-colegas

Donnarumma, no entanto, fez questão de ressaltar o carinho que recebeu em sua saída. O goleiro foi um dos heróis do título inédito da Champions League em maio. Para ele, o reconhecimento dos agora ex-colegas de time é o que mais fica:

“O apoio de todos, especialmente dos meus companheiros, mostrou claramente o que eu trouxe para o PSG, e acho que isso é o mais importante.”

O foco do jogador, agora, está totalmente em seu novo e grande desafio na Inglaterra. Ele se mostrou muito animado para trabalhar com o técnico Pep Guardiola no Manchester City.

“Eu estava ansioso para ir para o City porque eles realmente me queriam. Ser cobiçado por um dos melhores treinadores do mundo é uma sensação indescritível. Estou orgulhoso por ser treinado por Guardiola, posso melhorar muito com ele e juntos podemos alcançar grandes conquistas.”, finalizou o goleiro.

A entrevista de Donnarumma ocorreu na concentração da seleção italiana. A equipe se prepara para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Itália, enfim, enfrenta a Estônia nesta sexta-feira (5). Depois, a equipe joga contra a seleção de Israel, na próxima segunda-feira (8).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.