Holanda x Polônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda e Polônia se enfrentam nesta quinta-feira, 4/9, às 15h45 (de Brasília) pela quinta rodada das Eliminatórias da Europa. O jogo vale pelo Grupo G, será no Feyenoord Stadium, em Roterdã, e pode se tornar histórico para o atacante corintiano Memphis Depay. Afinal, o atacante, no momento, está empatado com Van Persie, com 50 gols pela Laranja Mecânica, e são os maiores goleadores da história da seleção. Ou seja: mais um gol, e Depay será o Top 1, isolado.

O duelo vale pela 5ª rodada da competição, mas os holandeses jogaram até o momento duas partidas, e os poloneses, três. A liderança do Grupo G é da Finlândia, com 7 pontos em 4 jogos. A seguir aparecem os holandeses e poloneses, os favoritos do grupo. Assim, este jogo tem ar de decisão.Afinal, se a Polônia vencer fora de casa, passa a ser a maior candidata à vaga direta para a Copa de 2026 (os segundos colocados jogam repescagem). O grupo se completa com Lituânia (dois pontos) e Malta (um). Estas duas seleções também se enfrentam nesta quinta-feira. Os finlandeses folgam

Onde assistir

Holanda x Polônia terá a transmissão da ESPN e da Disney+.

Já Lituânia x Malta, pelo mesmo grupo, será às 13h e terá a transmissão da ESPN3 e Disney+.

Como chega a Holanda

O técnico Ronald Koeman só terá um desfalque de peso: o lateral Frimpong, que se machucou em jogo do Liverpool. No meio de campo, Gravenberch, que era dúvida, está 100% e vai comandar a meiuca. O mesmo acontece com Frenkie de Jong.

Porém, durante a coletiva, o treinador foi perguntado diversas vezes se iria começar com Depay, que perdeu alguns jogos no Corinthians, ou Weghorst, que está voando fisicamente e jogando bem pelo Ajax. Weghorst, inclusive, deu declarações nos últimos dias de que se considera titular. Porém, não é bem isso que Koeman disse na entrevista.

“É bom quando um jogador acredita que deve jogar. Isso também envolve concorrência interna. Temos diferentes tipos de atacantes, o que nos dá opções para variar. Mas eu decido. Wout (Weghorst). Ele é um dos jogadores que, antes dos jogos da seleção, vem conversar sobre seu papel e sobre suas chances de jogar. Ainda não fez isso desta vez, mas talvez ainda venha. Ele também tem suas opiniões, e quando não concorda com algo, balança a cabeça duas vezes e depois volta com tudo. Isso não é um problema.” disse.

Como chega a Polônia

Na Polônia, Lewandowski, que vem se recuperando fisicamente e ainda sente uma lesão na coxa esquerda, quase não tem jogado pelo Barcelona. Contudo, como este é considerado o jogo mais difícil da Polônia nestas eliminatórias, vai para o jogo comandando o ataque polonês. Mas a novidade mesmo está no banco: Jan Urban faz sua estreia no comando da seleção. E disse que, apesar de toda dificuldade que sua seleção encontrará, espera um bom resultado:

“Vamos ser realistas: é a Holanda que tem muito a perder. Em partidas assim, o aspecto mental e a pressão da responsabilidade não pesam tanto, porque você não é o favorito. Já contra a Finlândia, será totalmente diferente, pois os papéis se invertem. Claro que fiz apenas dois treinos e não deu para colocar muito do que eu quero em prática. Mas viemos aqui para complicar a vida dos nossos anfitriões”, disse Urban.

Regulamento das Eliminatórias da Europa

As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 são compostas por 12 grupos, cada um com 4 ou 5 seleções. As equipes disputam partidas em sistema de turno e returno, e os vencedores de cada grupo garantem classificação direta para o Mundial. Para a edição de 2026, a UEFA dispõe de 16 vagas na competição, o que implica a realização de uma repescagem (Playoffs). Essa repescagem contará com as 12 seleções que terminarem em segundo lugar em seus respectivos grupos, além de quatro equipes que, apesar de não terem se classificado diretamente, possuem os melhores rankings na UEFA Nations League 2024/25.

Fase de Play-offs

As 16 equipes mencionadas disputarão a fase de play-offs, composta por duas etapas eliminatórias em formato de mata-mata com jogos de ida e volta. Na primeira fase, ocorrerão oito confrontos; os vencedores avançarão para a segunda fase, onde serão disputados quatro confrontos decisivos. As quatro equipes vencedoras da segunda fase garantirão as últimas vagas europeias para a Copa do Mundo de 2026.

HOLANDA X POLÔNIA

Eliminatórias da Europa – 3ªrodada – Grupo E

Data e horário: 4/9/2025, 15h45 (de Brasília)

Local: Feyenoord Stadium,Roterdã (HOL)

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke E Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders e Simons; Depay, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman

POLÔNIA: Skorupski; Bednarek, Kedziora, Kiwior; Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz e Zalewski; Lewandowski e Piatek. Técnico:

Árbitro: Simone Sozza ITA

Auxiliares: Daniele Bindoni Giovanni Baccini ITA

VAR: Aleandro Di Paolo ITA

