Trânsito atrasa clássico na Vila Belmiro pelo Paulista Feminino

Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro pelo Paulistão Feminino - (crédito: Foto: Rafael Assunção/Ag. Paulistão)

O trânsito paulista adiou o início do clássico entre Santos e São Paulo, nesta quarta-feira (3), pela primeira rodada do segundo turno do Paulistão Feminino. Afinal, um acidente interditou a pista na Rodovia Anchieta e atrasou a chegada da delegação tricolor na Vila Belmiro.

Santos x São Paulo, Paulistão feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Devido a dificuldade do São Paulo, a Federação Paulista adiou o início da partida. Assim, a bola começou a rolar para o clássico na Vila Belmiro a partir de 20h30 (de Brasília), cerca de 30 minutos depois do horário marcado.

A mudança também considerou dar tempo para o São Paulo realizar os trabalhos de aquecimento antes do jogo. Afinal, isso é parte essencial do esporte para evitar lesões nas atletas.

Na sexta colocação do Paulistão, as Sereias da Vila chegam embaladas pelo título da Série A2 do Brasileirão, no último fim de semana. Fora da zona de classificação para o mata-mata, o Santos tenta se recuperar no returno da competição.

Já o São Paulo, por sua vez, tenta se reerguer após a eliminação na semifinal do Brasileirão. Afinal, as Soberanas foram eliminadas pelo Corinthians. No Paulista, a equipe está na terceira posição e tem chance de dormir na vice-liderança.

